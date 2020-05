Sint-Jan Berchmanscollege in Zonhoven ontvangt vrijdag 160 leerlingen

Hogeschool PXL pakt uit met een nieuwe opleiding: Digitale Vormgeving. De graduaatsopleiding van twee jaar start in september en sluit aan op de coronacrisis. De crisis zorgt ervoor dat de bedrijfswereld in sneltempo digitaliseert. “Met deze praktijkgerichte opleiding beantwoorden we aan de vraag op de arbeidsmarkt naar digitale profielen, die onmiddellijk inzetbaar zijn”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. Het gaat om een tweejarige graduaatsopleiding, waarbij de studenten een derde van hun studietijd aan werkplekleren doen. Met deze opleiding wil hogeschool PXL een nieuwe generatie digitale vormgevers klaarstomen voor het post-coronatijdperk. “In de periode van de lockdown is elk bedrijf van de ene op de andere dag ondergedompeld in een wereld waarin digitale kanalen het voornaamste, en in sommige gevallen het enige, model voor klantbetrokkenheid zijn”, zegt departementshoofd van PXL-Digital Francis Vos. “We leiden studenten op om deze digitale communicatie om te zetten naar een grafische en technologische voorsprong voor bedrijven.” Nood aan nieuwe digitale profielen De studenten leren tijdens hun opleiding visueel aantrekkelijke webtoepassingen en digitale publicaties creëren met maximaal gebruikersgenot. “Wij leiden studenten op voor een breder werkveld: we leren hen onderzoeken wat de klant wil en brengen hen in contact met interactief ontwerpen en prototypen, frontend programmatie en gebruikerstesten”, zegt Natacha Bruggen, coördinator van de graduaatsopleiding Digitale vormgeving. “Ze krijgen de nodige praktische kennis mee om grafische elementen digitaal te ontwerpen en om te zetten naar beweging, in een videoproductie. Daarnaast komen ook algemene vaardigheden aan bod, zoals professionele communicatie. ” “Tegenwoordig heeft elk bedrijf in zowat elke sector nood aan deze nieuwe digitale profielen. Ook kleine en middelgrote ondernemingen bouwen hun activiteiten op het internet verder uit en willen klaar zijn voor de toekomst. Limburg is een regio met een sterk kmo-weefsel. Hierop spelen we in met sterk praktijkgerichte opleidingen”, besluit algemeen directeur Ben Lambrechts.