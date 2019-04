SP.A-lijsttrekker Meryame Kitir over voorakkoord met De Wever: ''Liever geen coalitie met N-VA''

Anderhalf miljoen euro heeft de NMBS geïnvesteerd in vernieuwde kantoren aan het station in Hasselt. Ze zijn klaar. En toch wordt het personeel overgeplaatst naar Gent, Antwerpen en Brussel. Volgens de NMBS gaat het om een efficiëntie-oefening in het kader van een centralisatie in heel het land. Volgens de socialistische vakbond, die de zaak aan de kaak stelt, is dit de doodsteek voor de werkgelegenheid bij het spoor in Limburg. De laatste 10 jaar is het aantal jobs in Limburg gehalveerd, klinkt het bij ACOD Spoor.