Spoedberaad vanavond in wijk Lindeman over heropening Remo-stort Houthalen-Helchteren

- Landbouwers in Haspengouw vragen meer respect van bloesemtoeristen. Zo merken ze dat steeds meer mensen hun behoefte doen in de plantages.- Door het mooie weer zijn er bij de start van de paasvakantie heel wat bloesems te zien in Zuid-Limburg. In Bilzen-Hoeselt willen ze toeristen lokken met een zipline.- Batopin wil geen geldautomaat in Eksel. Burgemeester Jan Dalemans reageert verbolgen.- Limburgse rangers zijn extra waakzaam door het verhoogde brandgevaar in de Limburgse natuurgebieden.- En er loopt heel wat komisch talent rond in Limburg. Dat bewijst de vzw Narrenhandel tijdens haar maandelijkse Open Mic sessies.