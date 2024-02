Stad Bilzen renoveert pastorij om nieuwe kinderopvang te huisvesten

Op de Bilzerbaan in Veldwezelt bij Lanaken is deze ochtend een auto volledig uitgebrand. De brandweer onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 5 uur deze ochtend vatte deze wagen aan een frituur op de Bilzerbaan in Veldwezelt. De brandweer snelde ter plekke. Er werd even gevreesd dat de vlammen zouden overslaan naar het gebouw, maar de brandweer kan het vuur tijdig blussen. De frituur werd gevrijwaard, maar de wagen is totaal uitgebrand. Er wordt onderzocht of de brand aangestoken werd of niet.