Station Hasselt wordt dan toch gerenoveerd

In winterse omstandigheden rondrijden is niet altijd een pretje en het is noodzakelijk om je gedrag aan de winterse omstandigheden aan te passen. Dit zijn de 10 zaken die je zeker moet vermijden achter het stuur om zonder problemen de winter door te komen.1. Rondrijden in een ‘ iglo’ Voor je vertrekt is het belangrijk om je hele voorruit te ontdooien. Enkel het ijslaagje op 20 vierkante centimeter wegkrabben is niet voldoende. Het zorgt er immers voor dat je als bestuurder onvoldoende kunt zien en dat je gezichtsveld verkleint. 2. Oncomfortabele kleren en schoenen dragen Rondrijden met een dikke winterjas aan en/of met laarzen tegen de sneeuw kan ervoor zorgen dat je rit oncomfortabel wordt. Het kan ook gevaarlijk zijn omdat je bewegingen erdoor beperkt worden. 3. Het weerbericht niet raadplegen Het KMI geeft regelmatig waarschuwingen over het weer in geval van gevaarlijke omstandigheden. Het is dus belangrijk om er rekening mee te houden vooraleer je de baan op gaat. 4. Een ‘overlevingskit’ tegen de kou vergeten Het is altijd handig om een aantal ‘hulpstukken’ bij te hebben: een krabber om de voorruit ijsvrij te maken, een doek om de aangedampte ruiten en de vuile koplampen proper te maken, een zaklamp, een overlevingsdeken en water voor in het geval dat je lang vast komt te staan. 5. Dezelfde rijstijl aanhouden Je bent verplicht je rijstijl aan te passen in de winter. Te dicht op je voorganger rijden is in alle seizoenen een ongepast gedrag dat je moet vermijden, maar zeker in de winter. De reden is simpel: de wegen zijn vochtiger en de remafstand vergroot als de wegen gladder liggen. Zelfs bij droog weer, moet je deze preventieve veiligheidsmaatregel volgen. 6. Bruuske manœuvres uitvoeren In de winter is het extra aangewezen om kalm te rijden en bruuske manœuvres te vermijden. Als je moet uitwijken, iemand voorbijsteken of een bocht nemen, doe dat dan voorzichtig en langzaam. Elke bruuske beweging kan ervoor zorgen dat je gaat slippen. Onstuimig voorbijsteken, plots optrekken en bruusk remmen zijn zeker grote risico’s om de controle over het stuur te verliezen in het geval van ijzel. 7. De cruise-control gebruiken Zelfs als de weg droog ligt, heeft de winter vaak verrassingen voor ons in petto. Bij gladde wegen is het best om je cruise-control niet te gebruiken. Je riskeert immers dat hij veranderingen in de wegligging niet detecteert. Sneeuw, wind, water en temperatuur kunnen plots veranderen en zo verandering van de staat van de weg teweegbrengen. Als bestuurder moet je die kunnen voelen en je voet van het gaspedaal halen als het nodig is. 8. Te snel rijden op een brug Bruggen en viaducten betekenen een reëel gevaar in de winter. Water dat eronder circuleert is de oorzaak. Snel versnellen of te snel rijden is nooit een goed plan, maar in de winter op een brug kan het extreem gevaarlijk zijn. De verdamping van het water van een rivier kan voor ijsvorming op de weg zorgen. Wees dus vooruitziend. 9. Naar de garage gaan vanaf het moment dat de eerste vlokken vallen Als je van plan bent om met winterbanden rond te rijden, doe je dat best tijdig en niet wanneer de eerste sneeuwvlokken gevallen zijn. In geen enkel geval is het de bedoeling dat je met winterbanden risico’s gaan nemen. Iedereen moet zich een verantwoorde rijstijl aannemen die aangepast is aan de weersomstandigheden. 10. De technische staat van je voertuig verwaarlozen De batterij, het onstekingsmechanisme en de elektrische voeding zijn zeer gevoelig voor de koude. Je moet ze dus best controleren voor de grote kou eraan komt. Vergeet ook zeker niet het vloeistofniveau van je antigel te controleren en de kwaliteit van de bladen van je ruitenwisser. De slijten meer door het effect van ijs op de voorruit.