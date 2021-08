Vanaf 1 september meer helpende handen in de kleuterklas

De Vlaamse regering keurde extra middelen goed voor extra kinderverzorgers in de kleuterklas. Concreet komen er 550 voltijdse krachten bij. Er komen zo meer helpende handen om zorgtaken over te nemen van het onderwijspersoneel. Tot nu toe kregen kleine kleuterscholen geen middelen voor kinderverzorging, maar daar komt nu verandering in: élke kleuterschool krijgt voortaan een minimumaantal uren. "We geven alle kleuteronderwijzers extra ondersteuning in de klas", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Zo kan de kleuterklas echt een warm leerbad zijn, waar elk kind de nodige aandacht krijgt".



Het kleuteronderwijs van vandaag is niet meer hetzelfde als enkele jaren of decennia geleden. Zo zijn kleuters vaker aanwezig, hebben ze meer verschillende achtergronden en meer verschillende zorgnoden. Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat alle kindjes reeds zindelijk zijn of Nederlands spreken als ze aan de kleuterklas beginnen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert daarom extra in de kleuterklassen. Sinds januari 2020 is er € 71 miljoen extra per jaar bijgekomen voor de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs. Sinds september 2020 is er nog eens €23 miljoen extra per jaar bijgekomen voor de aanstelling van zorgcoördinatoren in het basisonderwijs.

Elke kleuterschool krijgt kinderverzorger

Weyts trekt nu nog eens extra middelen uit voor extra kinderverzorgers in het kleuteronderwijs. De middelen komen er meteen bij de start van het nieuwe schooljaar bij. Op kruissnelheid gaat het om nog eens €23 miljoen extra per jaar: bijna een verdubbeling van het huidige budget voor kinderverzorging in het kleuteronderwijs (€28 miljoen per jaar). Concreet komen er structureel zo 550 voltijdse krachten bij. Tot nu toe kregen kleinere kleuterschooltjes (met minder dan 35 kindjes in totaal) geen extra middelen voor een kinderverzorg(st)er, maar daar komt nu verandering in: voortaan krijgt élke kleuterschool een minimumaantal uren. Kinderverzorgers kunnen zorgtaken overnemen van de kleuteronderwijzers, zodat zij meer tijd vrijhouden voor hun kerntaken. Het betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat de kinderverzorgster het toiletbezoek mee kan begeleiden en de kleuters helpt met handen wassen en netjes eten, zodat de kleuteronderwijzer meer tijd overhoudt voor spelend leren met de kleuters en bijvoorbeeld voor te lezen.

"Er gaat in deze regeerperiode stap voor stap fors meer geld naar het kleuteronderwijs en dat is een bewuste keuze", zegt Weyts. "Kleuteronderwijs is al echt onderwijs, waar jonge kinderen heel veel opsteken, bijvoorbeeld op het gebied van Nederlands. Maar de kleuterklas kan alleen een warm leerbad zijn voor alle kinderen als de kleuteronderwijzer wat meer hulp krijgt".