Werkgevers kritisch voor staking: "Automatische loonindexering ondermijnt welvaart"

- Het racistisch incident bij voetbalclub Bocholt VV is het tweede in minder dan een maand tijd. Opvallend is dat ook het eerste incident plaatsvond tijdens een wedstrijd tegen Wellen. Het bondsparket stelt een onderzoek in. - De culinaire Gault-Millau-gids blundert in As. Restaurant Mardaga krijgt een beoordeling op basis van een gerecht dat niet eens op het menu staat. - De aanhouding van Michel Dylst is met twee maanden verlengd. De ex-voorzitter van KS Vriendenkring zit al sinds 7 september in voorlopige hechtenis op verdenking van witwassen.- De nationale stakingsdag zal morgen ook in Limburg voor heel wat hinder zorgen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt plat, de acties bij het spoor starten al vanavond om 10 uur.- Bij de werkgevers vinden ze het onbegrijpelijk en onverantwoord dat er gestaakt wordt op een moment dat de Limburgse economie bloedt. - En Leandro Trossard voelt zich klaar voor een basisplaats bij de Rode Duivels. Dat zegt hij in TVL Sportcafé.