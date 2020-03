Vlaamse universiteiten eisen verregaande coronamaatregelen van de overheid

“We hebben niets aan vrijblijvende richtlijnen van de overheid. Dit virus is ernstig. Ons gezondheidssysteem dreigt te imploderen.” Dat schrijven zeven experten in infectieziektebestrijding vandaag in een statement, daarin gesteund door de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten.

De Vlaamse universiteiten en hogescholen kondigden woensdag ingrijpende maatregelen aan: de personeelsleden moeten zo veel mogelijk thuiswerken, online lessen worden de norm. “De universiteiten nemen zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”, klinkt het. “Maar om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, is meer nodig, veel meer. En daar ligt vanzelfsprekend een belangrijke rol bij de overheid.”

Daarom stellen de experten met aandrang een reeks aanvullende maatregelen voor. Die moeten volgens de wetenschappers onmiddellijk worden doorgevoerd en gecontroleerd worden op hun strikte naleving, en dit alles vanuit één orgaan met een mandaat voor het ganse land.

De maatregelen die de wetenschappers voorstellen, zijn:

1. Maximaal telewerken voor bedrijven en instellingen (zoals universiteiten). Niet-essentiële vergaderingen, activiteiten of reizen kunnen best uitgesteld worden.

2. Werknemers die niet kunnen telewerken moeten maximaal de kans krijgen minder met elkaar in contact te komen. Dat kan bijvoorbeeld door gefaseerd ter werken, gefaseerde lunchpauzes in te lassen en vaak gebruikte oppervlaktes en toestellen te ontsmetten.

3. Alle bijeenkomsten, indoor en outdoor, waarbij mensen enkele uren samen doorbrengen op een beperkte oppervlakte, moeten afgelast of uitgesteld worden.

4. Universiteiten en hogescholen zetten maximaal in op afstandsonderwijs, naast oplossingen op maat voor stages en practica.

5. Ook het openbaar vervoer moet inzetten op ‘social distancing’: dat kan bijvoorbeeld door de capaciteit te verhogen en het openstellen van de eerste klasse zodat passagiers beter gespreid worden.

Daarnaast blijven de ‘traditionele’ aanbevelingen volgens de wetenschappers van het allergrootste belang:

1. Geef geen handen/zoenen: begroet elkaar zonder mekaar aan te raken.

2. Beperk rechtstreekse sociale contacten met grootouders (of bejaarden in het algemeen) tot een absoluut minimum.

3. Bewaar bij ontmoetingen in gesloten ruimtes een afstand van minstens één meter en deel geen gebruiksvoorwerpen zoals gsm, eetgerei, drinkglazen of zelfs borrelnootjes met elkaar.