Vogelbescherming Vlaanderen sleept overheid voor rechter om wilde hamster van uitsterven te redden

Natuurverenigingen Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak tegen de Vlaamse Overheid, die volgens hen te weinig inspanningen levert om de wilde hamster van uitsterven te behoeden. Via een rechtszaak willen de verenigingen de overheid dwingen tot het nemen van extra maatregelen.

De wilde hamster is een beschermde diersoort die met uitsterven bedreigd is. Enkel in Widooie bij Tongeren wordt nog een kleine populatie in stand gehouden. Maar volgens Vogelbescherming Vlaanderen dreigt de soort volledig te verdwijnen door de intensieve landbouw in het gebied. De Vlaamse overheid nam in het verleden al maatregelen om het leefgebied van de wilde hamster op te waarderen. Maar die waren niet verregaand genoeg, klinkt het bij de natuurverenigingen. Daarom vragen zij de beleidsmakers, nu via de rechtbank, om de zaak eindelijk serieus te nemen.