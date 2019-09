Voka: "Stop met treuzelen, we hebben nood aan een programmaregering"

En we blijven in Bosland want het natuurpark nabij Hechtel-Eksel is kandidaat Nationaal Park in de formateursnota van Bart De Wever. Momenteel heeft Limburg met het Nationaal Park Hoge Kempen het enige nationaal park in Vlaanderen. De formateursnota voorziet er nog drie bij. Het geld voor zo'n nieuw park kan gevonden worden in het rijkelijk gevulde boscompensatiefonds, waarin nu al vooral Limburgs geld gestort werd.