Zolderse school De Leerplaneet heeft eerste virtuele sportzaal van België

De centra voor volwassenenonderwijs in Limburg lanceren de test 'Leer in Limburg' als oplossing voor de vele vacatures. Via een online vragenlijst koppelen ze de kandidaten aan de juiste opleiding. Ook mensen die hun diploma secundair onderwijs willen halen, bestaat er een opleidingstraject op maat. Daarnaast komen er in Hasselt nog vijf extra opleidingen bij die inzetten op de noden van dit moment. Dinsdag 30 augustus vindt de eerste info-avond plaats op de Kunstlaan in Hasselt.