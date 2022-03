Expodroom in Bree kan alleen nooddorp voor vluchtelingen worden met maximale steun van overheid

door Luc Moons

In Bree zijn al een 60-tal vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. Ze worden opgevangen op tal van plaatsen, ondermeer bij mensen thuis, maar ook in een opvangcentrum, dat is ingericht in een kantoorgebouw in Bree en door de eigenaar ter beschikking is opengesteld.

De solidariteit van het bedrijfsleven, de vrijwilligers en de diensten van de stad Bree is groot. Bree beschikt over nog een andere locatie, de Expodroom in Bree, waar een 300-tal Oekraiëners zouden kunnen huisgevest worden. "Maar dat kan alleen," zegt burgemeester Van der Auwera, "als de stad Bree maximale ondersteuning krijgt van de hogere overheid. Want bij de opvang komt veel kijken. Veel van de mensen die aankomen hebben medische ondersteuning nodig. De kinderen moeten hier naar school kunnen en de Oekraïners moeten een job krijgen. Alleen kunnen we dat onmogelijk aan."