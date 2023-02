Fietser in Bilzen raakt zwaargewond na aanrijding met wielertoeristen

De Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren zit op koers. Het gaat vooruit en de vergunningen komen in zicht. Dat zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters. Vorige week is de inspraak van de projectonderzoeksnota afgerond. Daar zijn 68 reacties op gekomen. "Dat is weinig en bewijst dat het draagvlak voor de Noord-Zuid groot is", aldus de minister. Ze hoopt na het geïntegreerd MER-onderzoek eind dit jaar over de voorlopige vergunningen te beschikken. Dan komt er opnieuw een openbaar onderzoek en dat moet uitmonden in de definitieve vergunningen. Dan zijn we volgend jaar en is er geen weg meer terug en gaat na 50 jaar eindelijk de schup in de grond.