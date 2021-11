Nergens liggen er meer coronapatiënten op intensieve zorg als in onze provincie. Van de 175 gehospitaliseerde patiënten met Covid-19 liggen er 51 op intensieve. Dat is 35 procent van alle intensieve bedden die beschikbaar zijn in Limburg. De vierde golf is zwaarder dan de eerste, zegt dokter Jasperina Dubois van de afdeling intensieve zorg van het Jessaziekenhuis in Hasselt. De patiënten blijven binnenstromen, terwijl de ene na de andere zorgverlener uitvalt. Dokter Dubois hoopt dat de verstrengde maatregelen snel hun effect zullen hebben. Want als de cijfers blijven stijgen is het een kwestie van dagen of weken vooraleer we zullen moeten kiezen wie we kunnen opnemen in ons ziekenhuis zegt Dubois.