Ouders van kinderen met mentale beperking openen zelf dagopvangcentrum in Hechtel-Eksel

Het Jessa Ziekenhuis verwelkomt deze week de 500ste premature baby in zijn unieke 'ouderkindsuites' op de neonatale zorgeenheid. Daar krijgen prille moeders en vaders de mogelijkheid om 24 uur per dag samen door te brengen met hun vroegtijdig geboren baby, terwijl het verpleegkundig personeel hen bijstaat met raad en daad. “Ik kan mijn geluk niet op”, vertelt kersverse moeder Kristien Greif (30). “Fleur, onze dochter, is een maand te vroeg geboren. Daarom moet ze nog een tijdje in het ziekenhuis blijven voor verzorging, terwijl ik na de bevalling normaal gezien naar huis had moeten terugkeren. Nu ik enkele dagen in de ouderkindsuite van het Jessa Ziekenhuis kan verblijven, hoef ik Fleur niet achter te laten. Ondertussen leer ik zorg dragen voor haar: hoe moet ik haar vasthouden, hoe geef ik borstvoeding, hoe herken ik alarmsignalen? Allemaal dingen die ik nooit heb geleerd en waar ik me niet op heb kunnen voorbereiden. In de beschermende omgeving van de afdeling neonatologie voel ik me elke dag zekerder van mezelf in het contact met mijn dochter.” "Elk kind heeft recht om door ouders verzorgd te worden"De speciale eenheid met ouderkindsuites, een primeur in Vlaanderen, werd in 2013 bij wijze van proef in gebruik genomen. Zowel ouders als verplegend personeel tonen zich unaniem enthousiast. Kinderarts Marc Raes, verbonden aan het Jessa Ziekenhuis, legt uit: “Elk kind, ook een prematuur geboren kind, heeft het recht om door zijn eigen ouders verzorgd te worden. Dit heeft niets dan voordelen voor de ontwikkeling van het kind. Fysiek contact tussen ouders en kind vanaf de geboorte bevorderthet hechtingsproces. Wanneer ouder en kind gescheiden worden, kan er een probleem met de emotionele hechting ontstaan.” "Hoe groter rol van ouders, hoe stabieler de baby"Het Jessa Ziekenhuis haalde de inspiratie voor zijn ouderkindsuites in Zweden en het Nederlandse Nijmegen. “Daar spreekt men over couveusesuites”, aldus Veronique Chef, adjunct diensthoofd van de neonatale zorgeenheid van het Jessa Ziekenhuis. “In de neonatologie tekent zich een duidelijke trend af naar ontwikkelingsgerichte zorg. Dit betekent dat we het kind en zijn gezin centraal stellen. De ouders worden snel na de geboorte van hun kind betrokken bij de zorg. In een eerste fase beperkt dit zich tot 'er zijn', aanraken, zachtjes spreken en luiers verversen. Hoe stabieler de baby, hoe groter de rol van de ouders. Als verpleegkundigen gaan wij dan aan de zijlijn staan en ondersteunen we de ouders tijdens de zorg van hun kindje.”