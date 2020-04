Twee Limburgse bedrijven vinden manier om professionele mondmaskers te hergebruiken

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen 24 uur gedaald tot 127, het laagste aantal sinds 16 maart. Het lage cijfer van nieuwe opnames is goed nieuws, maar mogelijk speelt er hier een ‘weekendeffect’ mee, dat ook de voorbije weken te zien was. Er liggen momenteel 3.968 patiënten in het ziekenhuis, dat is een lichte stijging van 11. Op intensieve zorgen liggen nu 903 personen, een lichte stijging van 12. 600 patiënten worden beademd, dat zijn er 20 minder dan de dag voordien. 93 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Er zijn 113 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd in België, 60 in de ziekenhuizen en 53 in de woonzorgcentra. In de woonzorgcentra gaat het in 64 % van de gevallen om bevestigde overlijdens door het coronavirus. In totaal zijn nu 7.207 mensen overleden. In België zijn de afgelopen 24 uur 553 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 46.687 bevestigde gevallen van besmetting in ons land.