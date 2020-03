Eén nieuwe coronadode in Limburg

Er is de afgelopen 24 uur één coronapatiënt overleden in Limburg, wat het totaal op 23 brengt.

In het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder overleed één patiënt, wat het totaal aantal sterfgevallen daar op vier brengt. De andere dodelijke slachtoffers vielen eerder al in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden (8 coronadoden), het Jessa Ziekenhuis in Hasselt (7 coronadoden), het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk (2 coronadoden), het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (1 coronadode) en het Mariaziekenhuis in Pelt (1 coronadode). Het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren is nog altijd het enige Limburgse ziekenhuis waar nog niemand overleed aan het coronavirus.

683 Limburgers besmet

683 Limburgers testten intussen positief op het coronavirus. Onze provincie blijft dus het zwaarst getroffen door het virus: 79 op de 100.000 Limburgers zijn besmet met COVID-19. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen nog hoger, omdat niet iedereen met symptomen getest wordt. In België zijn er 668 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er zijn ook 56 coronapatiënten overleden aan het virus. Tot nu toe zijn er in ons land 4.937 bevestigde gevallen gemeld en zijn er 178 dodelijke slachtoffers te betreuren. Maar er is ook goed nieuws: 547 patiënten verlieten ondertussen het ziekenhuis.